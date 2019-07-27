Коммерческая ракета упала в море после запуска в Японии

Японская коммерческая космическая ракета "МОМО-4" упала в море через несколько минут после запуска. Об этом сообщила венчурная компания Interstellar Technologies, которой принадлежит ракета.

Запуск ракеты состоялся около 11 часов утра по московскому времени. Старт прошел в штатном режиме, однако из-за сбоя в бортовом компьютере двигатель ракеты автоматически отключился раньше запланированного.

Эта попытка запуска стала уже четвертой по счету. Только один пуск оказался удачным: в мае МОМО-3 успешно вышла на заданную орбиту. Ракета достигла открытого космоса и запустила бумажный самолетик при помощи специальной установки.

Ракеты Interstellar Technologies могут использоваться для запуска на орбиту сверхмалых спутников. Компания заявляется, что после 2020 года сможет наладить коммерческое производство таких аппаратов.