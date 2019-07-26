Китайские туристы избили россиянку в Санкт-Петербурге

Двое туристов из Китая нанесли телесные повреждения 29-летней девушке в очереди в музее-заповеднике "Царское Село".

Одному нападавшему было 45 лет, другому - 53. Сотрудница музея, которая увидела избиение девушки, активировала тревожную кнопку и на место инцидента через две минуты прибыли бойцы Росгвардии.Задержанных туристов передали полиции, которая выяснит причины конфликта и проведет дальнейшее расследование инцидента.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Турции до комы избили россиянку. Турецкий возлюбленный жестоко избил русскую подругу, а соцсети обвинили во всем женщину. Как стало известно СМИ, 19 октября на территории отеля в Анталье гражданин Турции жестоко избил 46-летнюю жительницу Казани, которая приехала в восточную страну на отдых.

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