Сотрудники полиции Ангарска (Иркутская область) задержали двух студентов за вооруженное ограбление местного кафе ради ролика для Instagram.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Как уточняет местный портал "ИркСиб", студенты ворвались в ресторан быстрого питания с ружьем и в маске и потребовали деньги. Когда сотрудники кафе достали наличные из кассы, нападавшие сказали, что это был розыгрыш, а затем скрылись.
Полицейские установили личности "грабителей", при обыске у молодых людей нашли ружье для страйкбола. По словам задержанных, они хотели пошутить ради ролика для Instagram.
"Цель была - реакция людей. Ну и контент чтобы был. Хотели что-то новое сделать. Чтобы увидеть реакцию людей, как они вообще реагируют", - сказал один из молодых людей.
В настоящее время оба студента находятся под подпиской о невыезде. Ролик с "ограблением" был удален.
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