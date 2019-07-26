Прокурор Амурской области пригрозил изымать детей за отказ от эвакуации

Прокурор Амурской области Руслан Медведев допустил возможность изъятия детей у родителей за отказ эвакуироваться из подтопленных районов.

По мнению областного прокурора, некоторые родители своим отказом подвергают жизнь детей опасности, поскольку из-за наводнения существует "реальная угроза здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних". Закон позволяет принудительно изымать ребенка при угрозе его жизни через органы опеки и попечительства.

Прокурор порекомендовал местным властям и сотрудникам полиции убедить людей эвакуироваться. Многие жители начали добровольно покидать свои дома вместе с детьми после личных бесед, подчеркнул Медведев.

Напомним, накануне в Приамурье ввели режим ЧС регионального масштаба. Нынешний паводок сравним с наводнением 2013 года, однако будет менее длительным. Жители затопленных сел находятся в пунктах эвакуации. Спасатели доставили отказавшимся от эвакуации людям чистую воду и хлеб.