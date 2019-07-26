Россиянин представился директором автосалона и украл полмиллиона рублей

Чебоксарский суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Москвы, который обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД России.

По версии следствия, зимой 2014 года подозреваемый за несколько минут сумел убедить кассира автосалона в том, что он является директором фирмы. Он потребовал отдать ему выручку, а затем скрылся. Ущерб составил 500 тысяч рублей.

Совместными усилиями полицейских из нескольких регионов страны мошенник был задержан при попытке совершить аналогичное преступление.

В полиции уточняют, что обвиняемый является уроженцем одной из стран СНГ, ранее он был судим за мошенничество. В чебоксарский районный суд его этапировали из Новгорода, где он отбывал наказание в колонии строгого режима. В настоящее время рассмотрение его дела в суде продолжается.