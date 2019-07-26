В городе Мыски Кемеровской области мужчина решил пошутить над своей возлюбленной и случайно выронил ее с балкона. В результате падения женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Трагедия произошла в тот момент, когда мужчина и его сожительница во время застолья вышли на балкон покурить. Подозреваемый поднял женщину на руки, а потом в шутку перевалил через балконные перила, но не смог удержать. Женщина упала с четвертого этажа. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть.
В настоящее время в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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