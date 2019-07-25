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В офисе компании-владельца задержанного на Украине судна идут обыски

Происшествия » Человеческий фактор print

Полиция проводит обыск в офисе компании "Фос шипинг менеджмент", танкер которой был задержан Службой безопасности Украины. Офис компании находится в Геленджике. О проведении обыска сообщили сами сотрудники организации.

По предварительным данным, правоохранительные органы выясняют причину отправки судна на Украину.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о задержании российского танкера "NEYMA", который был использован российскими пограничниками для блокировки Керченского пролива во время прорыва украинских кораблей. СБУ сообщает, что 24 июля в порт Измаил под российским флагом зашел танкер NIKA SPIRIT, который был идентифицирован украинскими пограничниками как танкер NEYMA. По данным следствия, название было якобы изменено российскими владельцами судна, чтобы скрыть причастность танкера к инциденту в Керченском проливе.

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Темы сбу обыск танкер компания
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