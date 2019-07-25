Российский танкер «NEYMA» был задержан Службой безопасности Украины за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Соответствующая публикация была сделана в фейсбуке СБУ.
Украинские силовики утверждают, что именно этот танкер использовали российские пограничники в ноябре 2018 года, чтобы перекрыть Керченский пролив и не дать украинским кораблям через него пройти. СБУ проведет досудебное расследование по факту незаконной блокировки пролива.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что сделала Россия, когда украинский суд арестовал российское судно "Trans Services Maritime".
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