МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение в Каспийском море

В министерстве обороны Азербайджана сообщили о потере связи с пилотом самолета МиГ-29 в 21:00 по Москве, который выполнял тренировочный ночной полет. В ведомстве считают, что самолет мог потерпеть крушение в Каспийском море. Экстренные службы начали поиск пилота.