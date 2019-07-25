В министерстве обороны Азербайджана сообщили о потере связи с пилотом самолета МиГ-29 в 21:00 по Москве, который выполнял тренировочный ночной полет. В ведомстве считают, что самолет мог потерпеть крушение в Каспийском море. Экстренные службы начали поиск пилота.
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