Вооруженное нападение на белорусского дипломата в Турции

В столице Турции Анкаре совершено покушение на сотрудника посольства Беларуси Александра Поганшева. В мужчину выстрелили не менее четырех раз.

По словам официального представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза, нападение произошло в то время, когда дипломат возвращался с сыном к себе домой. По предварительным данным, в Александра Поганшева выстрелил его сосед, который страдал психическим расстройством. Сообщается, что нападавший - бывший военный, после покушения на сотрудника посольства Беларуси он покончил с собой.

Нападение было совершено вечером, 24 июля, в районе Чанкая, где располагаются представительства различных посольств. В местной прессе сообщается, что у злоумышленника и Поганшева был затяжной конфликт, возможно, связанный с отношениями между сестрой пострадавшего и нападавшим.

Сейчас состояние дипломата оценивается как крайне тяжелое, он перенес оперативное вмешательство и находится в больнице под наблюдением врачей. Источник в посольстве сообщает, что сын Поганшева, который был вместе с ним в момент нападения, не пострадал.

Александр Поганшев является советником по административным вопросам посольства Беларуси в Турции. Полицейские и сотрудники следственных органов Анкары находятся на месте преступления и уже приступили к расследованию, квартал оцеплен.

В 2016 году в Анкаре на официальном мероприятии было совершено нападение на сотрудника российского посольства Андрея Карлова. Он был убит бывшим сотрудником полиции по имени Мевлют Алтынаш, который затем погиб в перестрелке с правоохранительными органами.

Если атаку на дипломата Карлова, МИД России квалифицировал как теракт, то сегодняшний инцидент пока приравнен к бытовой ссоре. Власти Турции также отмечают, что нападение на Поганшева не носит политического характера.

В 2017 году улица, на которой находится посольство России в Анкаре, была названа в память об убитом Андрее Карлове. Также его именем был назван выставочный зал в Центре современного искусства, в котором он был застрелен. Карлову посмертно было присвоено звание Герой Российской Федерации.

Фото tvc.ru