Полицейские задержали кассиршу из Башкирии, похитившую 6 млн рублей

В Башкирии полицейские задержали сотрудницу банка, которую подозревают в краже 6 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратился представитель банка, который сообщил о недостаче, обнаруженной в ходе ревизии. Сотрудники правоохранительных органов установили, что к этому оказалась причастна одна из работниц кредитной организации. Женщина в течение месяца выносила средства из банка, а за день до обнаружения пропажи похитила еще 1 миллион рублей.

В отношении сотрудницы банка возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Клиенты кредитной организации в результате произошедшего не пострадали.

Напомним, в конце мая старший кассир Россельхозбанка Луиза Хайруллина похитила 20 миллионов рублей из кассы в городе Салават. Затем женщина вместе с мужем и детьми покинула свою квартиру, задержать ее удалось только спустя месяц в Казани.