Следователи возбудили уголовное дело из-за митингов у Мосгоризбиркома

Столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий в отношении участников несогласованных митингов у здания Мосгоризбиракома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома", - отмечают следователи.

В СК также заявили, что некоторым членам избирательных комиссий города митингующие угрожали насилием.

Напомним, митинг у здания Мосгоризбиркома в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошел 14 июля. Причиной проведения акции стало то, что независимые кандидаты, которым окружные избиркомы отказали в регистрации, потребовали допустить их на выборы. Основания для снятия с выборов они назвали незаконными.