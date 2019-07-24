Столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий в отношении участников несогласованных митингов у здания Мосгоризбиракома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома", - отмечают следователи.
В СК также заявили, что некоторым членам избирательных комиссий города митингующие угрожали насилием.
Напомним, митинг у здания Мосгоризбиркома в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошел 14 июля. Причиной проведения акции стало то, что независимые кандидаты, которым окружные избиркомы отказали в регистрации, потребовали допустить их на выборы. Основания для снятия с выборов они назвали незаконными.
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