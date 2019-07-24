Более 30 детей в Хабаровске отравились водой из пешеходного фонтана

Пешеходный фонтан в Хабаровске закрыли на дезинфекцию после того, как более трех десятков детей заразились острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Накануне в больницы города с жалобами обратились 37 детей, позднее 19 из них госпитализировали в инфекционные отделения. Врачи выяснили, что все заболевшие гуляли возле фонтана или купались в нем.

"Из материала заболевших детей выделен норовирус. Аналогичный вирус выделен при лабораторных исследованиях воды из фонтана. Управлением вынесено постановление о приостановке деятельности пешеходного фонтана для проведения дезинфекционных мероприятий", - отмечается в заявлении ведомства.

В настоящее время эпидемиологическое расследование продолжается. Инфекция, обнаруженная в воде фонтана, является очень заразной и быстро распространяется через грязные руки, воду, плохо вымытые фрукты и овощи. При этом вирус достаточно устойчив к лечению.