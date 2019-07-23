Житель села Великовечного, державший 10-летнего сына на цепи, объяснил свой поступок заботой о благе ребенка. Мужчина также считает, что мальчик сбежал из сарая, чтобы обворовать магазин, но его заметили продавщицы.
"Дома я его побоялся оставлять, опасаясь за его же жизнь. Он или включил бы газ, чтобы проверить, как газ горит. Он уже проверял неоднократно, как краска горит, как в доме диван горит, линолеум. Этого хватило вполне", - сказал мужчина в интервью телеканалу РЕН ТВ.
В настоящее время полиция отпустила отца мальчика под подписку о невыезде. Мужчине инкриминируют незаконное лишение свободы.
По словам местных жителей, над своим сыном мужчина издевается уже несколько месяцев: днем он заставлял его работать в огороде, а вечером сажал на цепь и запирал в сарае. Накануне мальчик смог освободиться и сбежать. В это время его отец отвозил свою супругу в роддом. Ребенок с цепью на шее прибежал в супермаркет, где его заметили продавщицы и вызвали полицию.
К расследованию всех обстоятельств этого происшествия подключилась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
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