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Источник Правда.Ру

Российский боксер Максим Дадашев умер из-за полученных травм

Происшествия » Человеческий фактор print

В США скончался российский боксер Максим Дадашев, который был госпитализирован после боксерского поединка 20 июля.

У спортсмена диагностировали отек мозга. О смерти Дадашева сообщила его команда. По предварительным данным, сердце Максима Дадашева не выдержало полученных во время боя травм.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Великобритании боксер победил в бою, а затем скончался. Британский 31-летний боксер Скотт Вестгарт, выступавший в полутяжелом весе, проводил бой с соотечественником Деком Спелманом. По ходу поединка оба боксера пару раз оказывались в нокдауне. Победу по очкам праздновал Вестгарт.

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Темы сша смерть боксер травма дадашев отек мозга
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