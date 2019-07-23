Российский боксер Максим Дадашев умер из-за полученных травм

В США скончался российский боксер Максим Дадашев, который был госпитализирован после боксерского поединка 20 июля.

У спортсмена диагностировали отек мозга. О смерти Дадашева сообщила его команда. По предварительным данным, сердце Максима Дадашева не выдержало полученных во время боя травм.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Великобритании боксер победил в бою, а затем скончался. Британский 31-летний боксер Скотт Вестгарт, выступавший в полутяжелом весе, проводил бой с соотечественником Деком Спелманом. По ходу поединка оба боксера пару раз оказывались в нокдауне. Победу по очкам праздновал Вестгарт.

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