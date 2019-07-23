Водитель троллейбуса в Новосибирске захотел пошутить и убил коллегу

Водитель троллейбуса в Новосибирске снес бетонный козырек депо, который упал на двух женщин. Одна из них скончалась от полученных травм, вторую доставили в больницу с переломом позвоночника.

Инцидент произошел накануне вечером. По предварительной версии, 46-летний водитель захотел подшутить над своими коллегами, которые курили у входа. Он решил сымитировать наезд на них, однако не рассчитал дистанцию и зацепил козырек депо. От столкновения бетонная плита упала на женщин.

Как уточняет портал "Вести.Новосибирск", сотрудники депо считают, что опытный водитель не мог пойти на такую опасную шутку. По их словам, к трагедии привел несчастный случай.

"У водителя стаж большой. Мы там всегда проезжаем, это, скорее всего, случайно произошло. Эта ситуация - жизненный фактор, произойти могло с кем угодно. Может, что-то cлучилось, ведь это же не легковушка, а троллейбус", - отметил один из собеседников портала.

В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.