Крушение вертолета стало причиной гибели двух россиян в Италии

Итальянская газета La Nazione сообщила о крушении вертолета с двумя россиянам на борту в районе острова Горгона. На месте крушения вертолета были обнаружены тела мужчины и женщины.

Медики установили, что мужчине 37 лет и он, предположительно, является владельцем вертолета. Личность погибших еще не установили. Согласно экспертизе, вертолет вылетел с озеро Комо и направлялся в Сардинию. Российские дипломаты проверяют информацию об инциденте.