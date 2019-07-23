Итальянская газета La Nazione сообщила о крушении вертолета с двумя россиянам на борту в районе острова Горгона. На месте крушения вертолета были обнаружены тела мужчины и женщины.
Медики установили, что мужчине 37 лет и он, предположительно, является владельцем вертолета. Личность погибших еще не установили. Согласно экспертизе, вертолет вылетел с озеро Комо и направлялся в Сардинию. Российские дипломаты проверяют информацию об инциденте.
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