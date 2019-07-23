Опубликовано видео нападения на москвича у метро "Солнцево"

Очевидцы сняли на видео нападение двух преступников на мужчину в районе метро "Солнцево". 35-летний Юрий проходил мимо группы молодых людей и заметил, что несколько парней пристают к девушке. Он сделал им замечание, после этого они переключились на него и начали провоцировать на конфликт.

Когда хулиганы поняли, что мужчина не будет проявлять агрессию, один из них толкнул его на лавку и начал наносить удары. Другой нарушитель вынул из кармана нож и начал наносить удары ножом по лицу потерпевшего. Очевидцы инцидента сразу же вызвали скорую, а преступники спокойно покинули место преступления.

Драка произошла еще 14 июля, однако о ней стало известно только сейчас из-за публикации видеозаписи, на которой был запечатлен инцидент. Юрий чудом выжил и сейчас проходит курс реабилитации. Он рассказал правоохранителям, что нападавшие забрали у него деньги. Полиция проводит проверку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что мужчина в петербургском метро напал на глухонемых украинцев с ножом.

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