Лайнер Azur Air подал сигнал ЧП и вернулся в Анталию

Boeing 767 российской авиакомпании AzurAir, который должен был доставить задержавшихся на 16 часов пассажиров из Антальи в Москву, вернулся в аэропорт. Спустя 10 минут после вылета авиалайнер подал сигнал о нештатной ситуации и начал посадку в аэропорту Антальи.

Телеграм-канал "Авиадиспетчер" сообщил о подробностях взлета рейса Анталья-Москва авиакомпании AzurAir. При взлете самолета был слышен очень сильный хлопок, лайнер начало трясти из стороны в сторону. Пассажирам было непонятно набирает ли самолет высоту, или уже летит.

Затем пилоты вызвали всех бортпроводников к себе, вернувшись они с серьезными лицами сказали, что все хорошо. В салоне самолета отключилось электричество. После минуты продолжавшихся странных механических звуков лайнер начал снижаться.