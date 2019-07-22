Рейс Москва - Анталья вернулся во Внуково из-за отказа двигателей

Пресс-служба авиакомпании "Россия" сообщила об успешной экстренной посадке самолета Boeing, который совершал рейс Москва-Анталья. Пилоты обнаружили, что активировался датчик попадания в двигатель постороннего предмета.

Экипаж авиалайнера принял решение вернуться во Внуково. На борту самолета находился 521 человек. Авиакомпания задействует резервный самолет для переправки пассажиров в Турцию.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что самолет вылетевший из Пулково в Москву, вернулся в Санкт-Петербург из-за недомогания пассажира.

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