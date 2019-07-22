Пресс-служба авиакомпании "Россия" сообщила об успешной экстренной посадке самолета Boeing, который совершал рейс Москва-Анталья. Пилоты обнаружили, что активировался датчик попадания в двигатель постороннего предмета.
Экипаж авиалайнера принял решение вернуться во Внуково. На борту самолета находился 521 человек. Авиакомпания задействует резервный самолет для переправки пассажиров в Турцию.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что самолет вылетевший из Пулково в Москву, вернулся в Санкт-Петербург из-за недомогания пассажира.
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