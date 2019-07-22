Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Рейс Москва - Анталья вернулся во Внуково из-за отказа двигателей

Происшествия » Человеческий фактор print

Пресс-служба авиакомпании "Россия" сообщила об успешной экстренной посадке самолета Boeing, который совершал рейс Москва-Анталья. Пилоты обнаружили, что активировался датчик попадания в двигатель постороннего предмета.

Экипаж авиалайнера принял решение вернуться во Внуково. На борту самолета находился 521 человек. Авиакомпания задействует резервный самолет для переправки пассажиров в Турцию.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что самолет вылетевший из Пулково в Москву, вернулся в Санкт-Петербург из-за недомогания пассажира.

Читайте также:

Самолет развернулся в воздухе из-за женщины, забывшей младенца в аэропорту

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы boeing россия москва турция аэропорт
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Украины
Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно
Венерология
Такой распространенный хламидиоз: его признаки, последствия и лечение
Человек
Ученый Александр Болонкин предложил способ "воскрешения" умерших
Новости Все >
Рейс Москва - Анталья вернулся во Внуково из-за отказа двигателей
WP: Huawei тайно создала мобильную сеть в Северной Корее
Знаменитый особняк Мельникова подготовят к реставрации
BBC: спецслужбы РФ разрабатывают систему слежения за интернет-юзерами
Завтра пройдет тестирование системы электронного голосования
Специалисты ESET обнаружили фальшивые версии приложения FaceApp
Российские волейболистки обыграли украинок в Баку
Коллекторам запретят забирать у россиян домашних питомцев за долги
В Ингушетии назначили и.о. глав минфина и минобразования
Британка получила олимпийскую бронзу после отстранения Абакумовой
Последние материалы
Такой распространенный хламидиоз: его признаки, последствия и лечение
Рейс Москва - Анталья вернулся во Внуково из-за отказа двигателей
Ученый Александр Болонкин предложил способ "воскрешения" умерших
"Таврида": почему на фестивале заменили классику рэпом
WP: Huawei тайно создала мобильную сеть в Северной Корее
Знаменитый особняк Мельникова подготовят к реставрации
Роль орехов в спортивном питании
BBC: спецслужбы РФ разрабатывают систему слежения за интернет-юзерами
Завтра пройдет тестирование системы электронного голосования
Гепатит: от А до Е - не все одинаково опасны
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Европы
Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России

Канцлер Германии Ангела Меркель провела ежегодную пресс-конференцию, на которой отказалась отвечать на вопрос о состоянии своего здоровья.

Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Новости Украины
Зеленский резко оттолкнул от себя главу министерства обороны Украины
Политика. Новости и аналитика
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму

Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Политика. Новости и аналитика
Около 12 тыс. человек пришли на митинг в связи с выборами в Мосгордуму
Политика. Новости и аналитика
Оппозиция собрала на Сахарова людей с украинскими и грузинскими флагами
Экспертное мнение
Мнение: пенсионная реформа демонстрирует отсутствие власти в стране

Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.

Мнение: пенсионная реформа демонстрирует отсутствие власти в стране
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
Общество
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Экономика
Росстат: более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 россиян
Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко Любовь Степушова Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль Любовь Степушова Игорь Буккер Город царя Давида был большой деревней Игорь Буккер
Комментарии
Трамп пришел на чужую свадьбу и поцеловал невесту
Экс-премьер Украины сравнил страну с банановой республикой
Независимые кандидаты в МГД решили всю неделю пикетировать мэрию
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Россия ответит Украине и Канаде на непризнание российских паспортов дончан
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
WP: Huawei тайно создала мобильную сеть в Северной Корее
Британка получила олимпийскую бронзу после отстранения Абакумовой
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Варшава оскорблена: Путин отметит освобождение Освенцима в Израиле
Наталья Витренко: оппозиция могла победить на Украине, но не захотела
Варшава оскорблена: Путин отметит 75-летие освобождения Освенцима в Израиле
Власти Польши обвинили Россию в развязывании Второй мировой войны
Власти Польши обвинили Россию в развязывании Второй мировой войны
Варшава оскорблена: Путин отметит 75-летие освобождения Освенцима в Израиле
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Исследование: свободные деньги россиян увеличились на 11% в 2019 году
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ