Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в правительстве Туркменистана сообщил о смерти президента страны.
По предварительной информации, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов умер после выхода в отпуск. Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Представители правительства пока не подтвердили сообщения СМИ о кончине президента.
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