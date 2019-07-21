СМИ: президент Туркменистана скончался из-за почечной недостаточности

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в правительстве Туркменистана сообщил о смерти президента страны.

По предварительной информации, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов умер после выхода в отпуск. Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Представители правительства пока не подтвердили сообщения СМИ о кончине президента.