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Источник Правда.Ру

Boeing 737 вернулся в Москву после взлета из-за пожара

Происшествия » Человеческий фактор print

Источник в органах воздушного движения рассказал об инциденте в Москве. Самолет Boeing 737, вылетевший в Прагу, вернулся в аэропорт столицы из-за пожара, который возник в багажном отсеке.

По словам источника, после вылета командир самолета доложил диспетчеру о нештатной ситуации и запросил разрешение на экстренную посадку. Экипаж авиалайнера задействовал систему аварийного тушения. Посадка прошла без происшествий, никто из пассажиров не пострадал.

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Темы багаж пожар прага москва самолет
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