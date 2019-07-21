Boeing 737 вернулся в Москву после взлета из-за пожара

Источник в органах воздушного движения рассказал об инциденте в Москве. Самолет Boeing 737, вылетевший в Прагу, вернулся в аэропорт столицы из-за пожара, который возник в багажном отсеке.

По словам источника, после вылета командир самолета доложил диспетчеру о нештатной ситуации и запросил разрешение на экстренную посадку. Экипаж авиалайнера задействовал систему аварийного тушения. Посадка прошла без происшествий, никто из пассажиров не пострадал.