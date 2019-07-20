Таксист в Москве украл у клиента 55 тыс. рублей

Столичный таксист украл у клиента сумку, в которой были 55 тысяч рублей. Полиция задержала злоумышленника на следующий день, он сознался в преступлении.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел около трех часов ночи. Мужчина вызвал такси, чтобы доехать до своего отеля. Доехав до места назначения клиент вышел из машины и оставил дверь открытой, затем он достал из сумки деньги, чтобы расплатиться с водителем. В этот момент таксист выхватил сумку из рук мужчины и уехал.

По данным полиции, пострадавшим стал житель Краснодарского края, который приехал в столицу вместе с сыном. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что водитель городской службы такси в Астрахани выгнал из машины клиентку с маленьким ребенком. Женщина заранее предупредила оператора о том, что с ней будет ребенок и попросила приготовить детское кресло. Но прибывший на заказ таксист оказался не рад пассажирке с ребенком.