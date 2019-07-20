Власти Венеции оштрафовали и выгнали из города двух туристов из Германии, которые приготовили кофе рядом с мостом Риальто. Правонарушение заметил прохожий и сообщил об этом полицейским.
Как сообщает телеканал BBC, немецкие туристы также должны заплатить несколько крупных штрафов за нарушение правил общественного порядка, их общая сумма превышает 900 евро.
В Венеции действует ряд строгих запретов: по улицам города запрещено гулять с голым торсом, отдыхающим нельзя устраивать пикники в историческом центре.
"Венецию нужно уважать, и те невежливые люди, которые приезжают сюда и делают все, что хотят, должны это понимать. Благодаря местной полиции, они будут наказаны и изгнаны", - сказал мэр города Луиджи Бруньяро.
Отмечается, что местные жители часто жалуются на большое количество туристов, которые шумят и мусорят. Ежегодно Венецию посещают до 30 миллионов человек.
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