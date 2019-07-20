Власти Венеции выгнали из города туристов, готовивших кофе на мосту

Власти Венеции оштрафовали и выгнали из города двух туристов из Германии, которые приготовили кофе рядом с мостом Риальто. Правонарушение заметил прохожий и сообщил об этом полицейским.

Как сообщает телеканал BBC, немецкие туристы также должны заплатить несколько крупных штрафов за нарушение правил общественного порядка, их общая сумма превышает 900 евро.

В Венеции действует ряд строгих запретов: по улицам города запрещено гулять с голым торсом, отдыхающим нельзя устраивать пикники в историческом центре.

"Венецию нужно уважать, и те невежливые люди, которые приезжают сюда и делают все, что хотят, должны это понимать. Благодаря местной полиции, они будут наказаны и изгнаны", - сказал мэр города Луиджи Бруньяро.

Отмечается, что местные жители часто жалуются на большое количество туристов, которые шумят и мусорят. Ежегодно Венецию посещают до 30 миллионов человек.