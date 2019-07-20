Экипаж британского нефтяного танкера Stena Impero, который был задержан иранскими властями в Ормузском проливе, сейчас находится на борту судна и не сможет его покинуть до конца расследования.
"Танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас, и все 23 члена экипажа останутся на борту до окончания расследования", - отметил глава местного портового ведомства.
Как уточняет агентство Fars, британский танкер задержали в связи с "инцидентом" с иранским рыболовецким судном. Иранское судно подало сигнал бедствия, но экипаж танкера его проигнорировал, после чего и был задержан.
Напомним, британский танкер задержали накануне вечером. По информации оператора судна, среди членов экипажа есть несколько россиян. Экипаж следовал всем требованиям иранской стороны.
Также появилась информация о том, что военные Ирана задержали и второй британский танкер, который следовал под флагом Либерии. Как уточнил владелец танкера, судно действительно остановили, но затем отпустили. Сейчас танкер уже покинул иранские территориальные воды. В Корпусе стражей исламской революции остановку судна объяснили утечкой топлива.
До этих событий, 4 июля, власти Гибралтара задержали иранский танкер. Экипаж подозревают в поставках нефти в Сирию вопреки санкциям Европейского союза.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что если Иран не подчинится США, Вашингтон должен пригрозить потопить любой иранский корабль, покинувший порт. Такое мнение в авторской статье под название "Если Иран не изменит свое поведение, мы потопим его флот" для издания The New York Times высказал эксперт Бретт Стивенс.
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