Камеры видеонаблюдения в московском музее Есенина засняли "призрака"

В музее Есенина в Москве камеры видеонаблюдения засняли, как по территории учреждения передвигается пятно не установленной природы.

Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала пресс-секретарь музея Любовь Курьянова.

Женщина призналась, что инцидент произошел месяц тому назад, но руководство учреждения не решалось придать огласку истории.

По словам Курьяновой, когда одна из работниц музея увидела "призрака", то решила, что люди примут ее за сумасшедшую. Но затем, делится пресс-секретарь музея Есенина, когда и другие работники стали замечать загадочный объект, а по всему зданию начались стуки и другие непонятные звуки, сотрудница учреждения тоже призналась, что видела "привидение".

Сначала, рассказывает радиостанции "Говорит Москва" Любовь Курьянова, все работники музея списывали появление пятна на непогоду, но позже решили, что заснятый на камеры видеонаблюдения объект не имеет никакого отношения к природе.

Отметим, что Есенин-центр располагается в доме Крылова. Здание построено во второй половине XIX века. Знаменитый русский поэт Сергей Есенин жил в нем с 1911 по 1918 год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к берегам Мьянмы прибило загадочный корабль-призрак — на его борту не оказалось ни одного человека.

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