В Китае 13-летний мальчик угнал два самолета, чтобы покататься

В Китае 13-летний мальчик угнал два маленьких самолета, чтобы на них полетать. Позднее маленького угонщика задержали полицейские.

Как уточняет издание Daily Mail, подросток проник в ангар экскурсионного бюро после полуночи и вывез из него два самолета на автомобильную парковку. Он смог не только попасть в кабину пилота, но и запустить двигатель.

Мальчик попытался взлететь, но потерял управление над одним самолетом и врезался в забор. Затем он залез во второй и сделал на нем три круга на парковке. Сотрудники экскурсионного бюро узнали о происшествии лишь утром, когда приехали на работу и увидели последствия ночного инцидента.

Один из работник вспомнил, что видел мальчика, который за день до происшествия приходил к ангару и смотрел за ремонтом двигателя. Нескольких часов подростку хватило для того, чтобы понять, как управлять самолетом. Уже в полиции угонщик во всем признался.