Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Причиной ЧП в Шереметьево стала неисправность системы кондиционирования

Происшествия print

Предварительной причиной задымления в салоне самолета Boeing-737 авиакомпании Nordwind в столичном аэропорту Шереметьево стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры. 

К такому заключению пришла следственно-оперативная группа, которая осмотрела салон лайнера. Следов возгорания и пожара эксперты не нашли. Никаких повреждений у самолета нет. По словам представителя межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России Елены Марковской, благодаря слаженным действиям экипажа эвакуация пассажиров прошла в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 19 июля экипаж самолета, следовавшего из Москвы и Ереван, во время взлета доложил наземным службам о задымлении в салоне. Пассажиры были эвакуированы по надувному трапу. В результате эвакуации пострадали восемь человек. Один из пострадавших до сих пор находится в больнице. 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы самолет шереметьево кондиционер
Обсудить
Актуальная аналитика
Профилактика
Как и почему возникает аллергия
Евросоюз
Дер Ляйен отблагодарит Венгрию и Польшу за избрание главой Еврокомиссии
Личность в культуре
Владимир Губарев о сериале "Чернобыль" : всё с ног на голову и полная чушь
Новости Все >
Социологи: 75% грузин считают необходимым диалог с Россией
Тульский "Арсенал" огласил цену на билеты на первый еврокубковый матч
Пастора в Бразилии столкнули со сцены за критику толстых девушек
"Зенит" хочет подписать египетского Трезеге
Все дома с газом в России пройдут проверку до конца года﻿
Зюганов назвал "заказухой" телесюжет об иркутском губернаторе
Причиной ЧП в Шереметьево стала неисправность системы кондиционирования
Зеленский назвал обмен Вышинского на Сенцова "шагом доброй воли" Киева
Экс-футболистам сборной Англии предлагали деньги за критику Катара
В конгресс США пригласили священника из-за высказываний Трампа
Последние материалы
"Зенит" хочет подписать египетского Трезеге
Все дома с газом в России пройдут проверку до конца года﻿
Зюганов назвал "заказухой" телесюжет об иркутском губернаторе
Причиной ЧП в Шереметьево стала неисправность системы кондиционирования
Дер Ляйен отблагодарит Венгрию и Польшу за избрание главой Еврокомиссии
Зеленский назвал обмен Вышинского на Сенцова "шагом доброй воли" Киева
Владимир Губарев о сериале "Чернобыль" : всё с ног на голову и полная чушь
Экс-футболистам сборной Англии предлагали деньги за критику Катара
В конгресс США пригласили священника из-за высказываний Трампа
Избирком Севастополя забраковал подписные листы пяти партий
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление

Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.

Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Чешский политолог: криминалисты не участвовали в расследовании крушения MH17
Мир. Новости мира
Чешский политолог: криминалисты не участвовали в расследовании крушения MH17
Новости Украины
Жители Бердянска выгнали из города семью киевского журналиста
Военные новости
В США назвали 5 самых быстрых боевых самолетов мира
Политика. Новости и аналитика
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление

Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.

Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Политика. Новости и аналитика
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Бывший СССР
Зеленский: обмен украинских моряков нормализирует диалог с РФ
Власть
Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?
Общество
"Левада-центр": более 30% россиян допускают массовые забастовки

33% респондентов считают, что в России могут пройти массовые забастовки для отстаивания прав и интересов россиян.

"Левада-центр": более 30% россиян допускают массовые забастовки
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны, не представляясь
Общество
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны, не представляясь
Политика. Новости и аналитика
Жириновский предлагает переименовать президента в верховного правителя
Мир. Новости мира
Чешский политолог: криминалисты не участвовали в расследовании крушения MH17
Игорь Буккер Город царя Давида был большой деревней Игорь Буккер Любовь Степушова Пересядем на Су-57: Турция знает, чем заменить F-35 Любовь Степушова Руслан Веснянко В Верховной раде могут появиться партии-новички Руслан Веснянко
Комментарии
Гибель Грузии: уроки для современной России
Эксперт: НАСА вытеснит "Роскосмос" из пилотируемого обслуживания МКС
Военные Ирана опровергли информацию о потерянном беспилотнике
Эксперт: НАСА вытеснит "Роскосмос" из пилотируемого обслуживания МКС
Гибель Грузии: уроки для современной России
Зеленский назвал обмен Вышинского на Сенцова "шагом доброй воли" Киева
Зюганов назвал "заказухой" телесюжет об иркутском губернаторе
На Урале внучка отсудила у фронтовика подаренную Путиным квартиру
"Нафтогаз" предложил России новый вариант договора по транзиту газа
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Ямал: мифы и реальность северных кочевников
ВМС США сбили иранский БПЛА с помощью новейшей системы
ВМС США сбили иранский БПЛА с помощью новейшей системы
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента
"Нафтогаз" предложил России новый вариант договора по транзиту газа
ВМС США сбили иранский БПЛА с помощью новейшей системы
ВЦИОМ: 85% россиян уверены в необходимости дружбы с Украиной
ВЦИОМ: 85% россиян уверены в необходимости дружбы с Украиной
Военные Ирана опровергли информацию о потерянном беспилотнике
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента
Вассерман: вера в "либерализм" приводит к катастрофе
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ