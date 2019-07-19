Причиной ЧП в Шереметьево стала неисправность системы кондиционирования

Предварительной причиной задымления в салоне самолета Boeing-737 авиакомпании Nordwind в столичном аэропорту Шереметьево стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры.

К такому заключению пришла следственно-оперативная группа, которая осмотрела салон лайнера. Следов возгорания и пожара эксперты не нашли. Никаких повреждений у самолета нет. По словам представителя межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России Елены Марковской, благодаря слаженным действиям экипажа эвакуация пассажиров прошла в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 19 июля экипаж самолета, следовавшего из Москвы и Ереван, во время взлета доложил наземным службам о задымлении в салоне. Пассажиры были эвакуированы по надувному трапу. В результате эвакуации пострадали восемь человек. Один из пострадавших до сих пор находится в больнице.