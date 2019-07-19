Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании NordWind эвакуировали из-за постороннего запаха на борту лайнера. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
По информации авиакомпании, запах возник по время разбега на взлет. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам, а затем разместили в аэропорту, предоставив еду и напитки. Багаж перегрузили на запасной борт.
В Шереметьево заявляют, что причиной эвакуации стало задымление салона. Экипаж самолета доложил экстренным службам о внештатной ситуации и прервал взлет.
Напомним, 173 пассажира самолета Boeing 737, следовавшего из Москвы в Ереван, были эвакуированы из-за задымления салона. При эвакуации пострадали восемь человек, двое были госпитализированы. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб не обнаружили ни возгорания, ни задымления.
В связи с происшествием Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании Nordwind, отмечают в пресс-службе ведомства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Запад уже назначил виновных в смерти пассажиров Боинга рейса MH17, но для чешского политолога Марека Кинкля ясно, что расследование проведено необъективно.
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
В Росгвардии рассказали, что их сотрудники имеют право попросить телефон гражданина для досмотра и не представляться.