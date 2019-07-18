В Японии в результате поджога аниме-студии погибли 23 человека

Пожар в японском городе Киото унес жизни по меньшей мере 23 человек.

Еще как минимум 36 человек пострадали. Состояние нескольких из них медики оценивают как критическое.

Огонь разгорелся в местной аниме-студии под названием Kyoto Animation. В данный момент поисковые работы в студии продолжаются.

Согласно предоставленной информации, причиной пожара в здании аниме-студии считается поджог. Мужчина, устроивший его, госпитализирован вместе с остальными пострадавшими.

Как сообщают очевидцы, поджигатель зашел в здание, разлил горючую жидкость и зажег ее. Многие утверждают, что во время поджога мужчина кричал, что желает всем смерти.

Отметим, что в момент пожара — он начался в 10:30 по местному времени — в здании Kyoto Animation находилось 70 человек.

Если версия поджога подтвердится, то инцидент станет худшим массовым преступлением в Японии за последние несколько лет. Последняя трагедия такого серьезного масштаба произошла в Стране восходящего Солнца в 2016 году — тогда, в одном из учреждений для инвалидов в Токио, столице страны, мужчина зарезал 19 человек.

Самым масштабным по числу жертв в послевоенной истории Японии считается поджог в 2001 году в токийском квартале Кабуки-те. Тот пожар унес жизни 44 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на одном из химических заводов Китая произошел взрыв, унесший жизни полсотни рабочих.

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