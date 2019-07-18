Пожар в японском городе Киото унес жизни по меньшей мере 23 человек.
Еще как минимум 36 человек пострадали. Состояние нескольких из них медики оценивают как критическое.
Огонь разгорелся в местной аниме-студии под названием Kyoto Animation. В данный момент поисковые работы в студии продолжаются.
Согласно предоставленной информации, причиной пожара в здании аниме-студии считается поджог. Мужчина, устроивший его, госпитализирован вместе с остальными пострадавшими.
Как сообщают очевидцы, поджигатель зашел в здание, разлил горючую жидкость и зажег ее. Многие утверждают, что во время поджога мужчина кричал, что желает всем смерти.
Отметим, что в момент пожара — он начался в 10:30 по местному времени — в здании Kyoto Animation находилось 70 человек.
Если версия поджога подтвердится, то инцидент станет худшим массовым преступлением в Японии за последние несколько лет. Последняя трагедия такого серьезного масштаба произошла в Стране восходящего Солнца в 2016 году — тогда, в одном из учреждений для инвалидов в Токио, столице страны, мужчина зарезал 19 человек.
Самым масштабным по числу жертв в послевоенной истории Японии считается поджог в 2001 году в токийском квартале Кабуки-те. Тот пожар унес жизни 44 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на одном из химических заводов Китая произошел взрыв, унесший жизни полсотни рабочих.
Читайте также:
СК РФ: пожар в "Зимней вишне" унес жизни 60 человек.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.