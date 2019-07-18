Отключение энергоблоков на Калининской АЭС не несет опасности - эксперт

Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков пояснил, что в отключении энергоблоков на Калининской АЭС нет никакой опасности, поскольку реакторы могут останавливать несколько раз в году для профилактических работ.

"Это абсолютно нормальная практика, когда реакторы останавливают несколько раз в год для профилактических работ. Остановки могут происходить по разным причинам. Например, из-за показаний датчиков или для замены топлива" , - пояснил Хлопков.

Также эксперт ссылается на то, что остановка реакторов произошла из-за проблем в электрических сетях, а не на самих энергоблоках, поэтому говорить об опасности безосновательно.