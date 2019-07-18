Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков пояснил, что в отключении энергоблоков на Калининской АЭС нет никакой опасности, поскольку реакторы могут останавливать несколько раз в году для профилактических работ.
"Это абсолютно нормальная практика, когда реакторы останавливают несколько раз в год для профилактических работ. Остановки могут происходить по разным причинам. Например, из-за показаний датчиков или для замены топлива" , - пояснил Хлопков.
Также эксперт ссылается на то, что остановка реакторов произошла из-за проблем в электрических сетях, а не на самих энергоблоках, поэтому говорить об опасности безосновательно.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.