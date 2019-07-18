Сотрудники Калининской атомной электростанции в Тверской области были вынуждены отключить три блока АЭС от сети из-за неполадок.
В Росэнергоатоме сообщили, что отключение связано с проблемами в трансформаторах. По неподтвержденным источникам, остановка энергоблоков произошла из-за короткого замыкания.
Сотрудники Калининской АЭС утверждают, что радиационный фон на станции в норме, а реакторы находятся в исправном состоянии.
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