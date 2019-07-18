На Калининской АЭС экстренно отключили три энергоблока

Сотрудники Калининской атомной электростанции в Тверской области были вынуждены отключить три блока АЭС от сети из-за неполадок.

В Росэнергоатоме сообщили, что отключение связано с проблемами в трансформаторах. По неподтвержденным источникам, остановка энергоблоков произошла из-за короткого замыкания.

Сотрудники Калининской АЭС утверждают, что радиационный фон на станции в норме, а реакторы находятся в исправном состоянии.