Житель Подмосковья проглотил вилку и оказался на операционном столе

В Московской области медики прооперировали мужчину, который случайно проглотил вилку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Сообщается, что в Красногорскую больницу № 1 был доставлен 34-летний местный житель, проглотивший вилку. Как рассказал сам мужчина, столовый прибор он проглотил при попытке вызвать рвоту путем нажатия им на корень языка.

За день до этого уроженец подмосковного Красногорска выпил большое количество алкоголя. Мужчина прибегнул к вилке для того, чтобы избавиться от сильного похмельного синдрома и без труда выйти на работу.

Медики тут же отправили поступившего к ним пациента на многочисленные исследования. Выяснилось, что мужчина действительно проглотил вилку — об этом, например, говорил рентген органов брюшной полости.

Жителя Подмосковья в экстренном порядке прооперировали, и удачно — медикам удалось извлечь вилку из желудка несчастного. Меньше чем через неделю мужчину в удовлетворительном состоянии выписали домой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жителя Москвы госпитализировали после неудачной попытки сжечь таракана газом из баллончика.

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