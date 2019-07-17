В Ираке убили трех турецких дипломатов

В столице Иракского Курдистана - Эрбиле произошло вооруженное нападение на турецких дипломатов. Неизвестный открыл огонь по кафе, где в этот момент находились сотрудники турецкого консульства.

Злоумышленнику удалось нанести ранения несовместимые с жизнью заместителю генерального консула турецкого посольства, а также двум сопровождавшим его дипломатам. МИД Турции подтвердил информацию о гибели трех дипломатов.