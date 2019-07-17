В столице Иракского Курдистана - Эрбиле произошло вооруженное нападение на турецких дипломатов. Неизвестный открыл огонь по кафе, где в этот момент находились сотрудники турецкого консульства.
Злоумышленнику удалось нанести ранения несовместимые с жизнью заместителю генерального консула турецкого посольства, а также двум сопровождавшим его дипломатам. МИД Турции подтвердил информацию о гибели трех дипломатов.
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.