В Москве три десятка офисных работников отравились едой из автоматов

В Москве около трех десятков офисных сотрудников из различных бизнес-центров отравились едой, купленной в торговых автоматах. По факту массового отравления начато эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 28 человек, из них 17 были госпитализированы в инфекционные стационары. Предварительный диагноз обратившихся за врачебной помощью - сальмонеллез.

Случаи заражения были зафиксированы в шести административных округах столицы. Сами пострадавшие считают, что причиной отравления стало употребление продукции из автоматов, размещенных в бизнес-центрах для сотрудников офисов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что больше 30 человек отправились шаурмой в петербургском кафе. Среди пострадавших два работника заведения. В состав опасной шаурмы входила курица, овощи, а также белый чесночный соус, который повара готовили сами. Именно в соусе и была обнаружена сальмонелла.

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