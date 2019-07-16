В Москве около трех десятков офисных сотрудников из различных бизнес-центров отравились едой, купленной в торговых автоматах. По факту массового отравления начато эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 28 человек, из них 17 были госпитализированы в инфекционные стационары. Предварительный диагноз обратившихся за врачебной помощью - сальмонеллез.
Случаи заражения были зафиксированы в шести административных округах столицы. Сами пострадавшие считают, что причиной отравления стало употребление продукции из автоматов, размещенных в бизнес-центрах для сотрудников офисов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что больше 30 человек отправились шаурмой в петербургском кафе. Среди пострадавших два работника заведения. В состав опасной шаурмы входила курица, овощи, а также белый чесночный соус, который повара готовили сами. Именно в соусе и была обнаружена сальмонелла.
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