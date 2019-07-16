СК возбудил уголовное дело после гибели семи человек на реке Лене

Сотрудники республиканского Следственного управления СК России возбудили уголовное дело по факту гибели трех детей и четырех взрослых на реке Лена в Якутии. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек вблизи острова Пономарев на реке Лене", - сказано в сообщении.

Уголовное дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", отмечают следователи.

Напомним, накануне 11 человек, в том числе дети, отдыхали в несанкционированном месте на берегу реки. Во время купания дети остались без присмотра взрослых, их стало сносить течением. Дети начали звать на помощь, четверо взрослых попытались их спасти. Они прыгнули в воду и пропали.

Вскоре двух детей достали из воды, но спасти их не удалось. Тело третьего ребенка было обнаружено позже. Прибывшие на место ЧП спасатели также обнаружили и тела четырех взрослых. Сейчас всем родственникам погибших оказывается психологическая помощь. На месте трагедии продолжаются поисковые мероприятия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что десять человек погибли при опрокидывании автомобиля в реку в Туве. Среди погибших шестеро несовершеннолетних.

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