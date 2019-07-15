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Самолет "Ямала" вернулся в Пулково из-за трещины стекла кабины пилотов

Происшествия print

Рейс из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой перенесли на 16 июля.


Самолет вернулся в Шереметьево из-за треснувшего стекла / Новости от 13.03.2019 21:32

Самолет авиакомпании "Ямал" вылетел в Новый Уренгой сегодня, но, только набрав высоту, вернулся в аэропорт Пулково.

Как сообщает авиакомпания "Ямал", на воздушном судне в момент набора высоты треснуло стекло в кабине пилотов. В связи с инцидентом командир экипажа принял решение возвратиться в аэропорт вылета, отмечают специалисты.

Сообщается, что на борту воздушного судна находились 39 пассажиров и 3 члена экипажа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники "Шереметьева" забыли отцепить трос заземления от самолета "Аэрофлота" — при посадке он нанес судну несколько пробоин и серьезно напугал пассажиров.

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Темы самолет аэропорт новый уренгой санкт-петербург
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