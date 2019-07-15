Рейс из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой перенесли на 16 июля.
Самолет авиакомпании "Ямал" вылетел в Новый Уренгой сегодня, но, только набрав высоту, вернулся в аэропорт Пулково.
Как сообщает авиакомпания "Ямал", на воздушном судне в момент набора высоты треснуло стекло в кабине пилотов. В связи с инцидентом командир экипажа принял решение возвратиться в аэропорт вылета, отмечают специалисты.
Сообщается, что на борту воздушного судна находились 39 пассажиров и 3 члена экипажа.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники "Шереметьева" забыли отцепить трос заземления от самолета "Аэрофлота" — при посадке он нанес судну несколько пробоин и серьезно напугал пассажиров.
Читайте также:
Самолет развернулся в воздухе из-за женщины, забывшей младенца в аэропорту.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Турция - член блока НАТО, который предназначен "противодействовать России", поэтому покупать у нее оружие - это "вбивать клин" в этот важный западный институт.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.