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СК возбудил уголовное дело после гибели авиаинструктора Путина

Происшествия print

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Московского управления на транспорте СК РФ. 


В результате происшествия погибли два человека, которые находились на борту вертолета. Один из погибших уже установлен - это руководитель Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, обучавший президента России Владимира Путина управлять дельтапланом перед его полетом с журавлями-стерхами в 2012 году.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины трагедии. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности и эксплуатации, повлекшее смерть двух лиц". 

Напомним, частный вертолет разбился у села Барское-Мелечкино накануне, погибли пилот и пассажир. Вертолет собирался совершить посадку, но ударился о землю, передает агентство ТАСС. 

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Темы падение вертолет уголовное дело инструктор путина
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