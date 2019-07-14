На трассе Николаев-Снигиревка на Украине в группу детей на велосипедах въехал автомобиль "ВАЗ".
Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Как сообщает издание "Новости N", водитель автомобиля "ВАЗ", ехавший по трассе за юными велосипедистами, начал обгон, но не заметил ехавший навстречу "КамАЗ".
Увидев двигавшийся грузовик, пишут авторы материала, мужчина резко вернулся в свою полосу и врезался прямо в группу велосипедистов. В результате столкновения пострадали шестеро подростков, они находится в состоянии разной степени тяжести.
Далее "ВАЗ" слетел в кювет, но ни водитель, ни пассажиры в салоне не пострадали.
Как сообщают "Новости N", пострадавшие в результате ДТП — преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты.
Читайте также:
На Украине в ДТП погибли бойцы нацгвардии, которых везли на ротацию.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Глава Еврозоюза Дональд Туск отметил, находясь в Грузии, что распад СССР был благословенным событием для русских. Это был неудачный ответ Владимиру Путину.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.