На Украине машина врезалась в группу девочек-велосипедисток

На трассе Николаев-Снигиревка на Украине в группу детей на велосипедах въехал автомобиль "ВАЗ".



Число погибших в ДТП с автобусом под Калугой возросло до четырех / Новости от 03.02.2019 12:14

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как сообщает издание "Новости N", водитель автомобиля "ВАЗ", ехавший по трассе за юными велосипедистами, начал обгон, но не заметил ехавший навстречу "КамАЗ".

Увидев двигавшийся грузовик, пишут авторы материала, мужчина резко вернулся в свою полосу и врезался прямо в группу велосипедистов. В результате столкновения пострадали шестеро подростков, они находится в состоянии разной степени тяжести.

Далее "ВАЗ" слетел в кювет, но ни водитель, ни пассажиры в салоне не пострадали.

Как сообщают "Новости N", пострадавшие в результате ДТП — преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты.

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