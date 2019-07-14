В Шеки, одном из городов Азербайджана, на территории дворца Шекинских ханов рухнула ветвь пятисотлетнего дерева.
Об этом сообщает агентство новостей РИА.
Согласно предоставленной информации, при падении ветки пострадали двое россиян и пять сирийцев.
Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое. При необходимости, сообщает РИА, они будут доставлены из больницы Шеки в больницу Баку, столицы постсоветской республики.
Отмечается, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под свой личный контроль.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Тверской области два россиянина погибли в результате крушения дельталета.
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