Упавшая в Азербайджане ветвь пятисотлетнего дерева ранила двух россиян

В Шеки, одном из городов Азербайджана, на территории дворца Шекинских ханов рухнула ветвь пятисотлетнего дерева.



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Об этом сообщает агентство новостей РИА.

Согласно предоставленной информации, при падении ветки пострадали двое россиян и пять сирийцев.

Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое. При необходимости, сообщает РИА, они будут доставлены из больницы Шеки в больницу Баку, столицы постсоветской республики.

Отмечается, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под свой личный контроль.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Тверской области два россиянина погибли в результате крушения дельталета.

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