В Лондоне, столице Великобритании, в результате наезда автомобиля на группу людей пострадали как минимум семь человек.
Об этом сообщают британские средства массовой информации.
Автомобиль въехал в группу людей, когда они вышли из находящегося неподалеку отеля.
Сообщается, что инцидент произошел около 01.15 по московскому времени. Британская полиция выехала на место происшествия в связи с сообщениями о драке.
Прибыв на место, сообщает Daily Star, полицейские обнаружили семерых пострадавших. Один из них госпитализирован с переломом ноги.
Еще шесть человек, сообщает BBC, получили легкие травмы.
Полицейские задержали семерых человек. Троих — за покушение на убийство, еще четверых — за нарушение общественного порядка.
Британские СМИ сообщают, что правоохранители не связывают случившееся с терроризмом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве на Новочеркасском бульваре машина влетела в толпу пешеходов.
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