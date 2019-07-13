Спасатели нашли тело последней погибшей на переправе через реку в Туве

Сотрудники МЧС из поисково-спасательного отряда нашли тело женщины, погибшей при переправе через реку в Туве. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.



Два человека погибли в упавшем в Финский залив автомобиле / Новости от 21.10.2018 22:49

"В ходе поисковых работ тело десятой пострадавшей обнаружено сегодня около 17 часов в водах русла реки Шуй", - отмечают в ведомстве.

По информации следствия, накануне утром автомобиль УАЗ-31512, в котором находились 12 человек, выехал из поселка Суг-Аксы и стал переправляться через реку Шуй. Однако во время переправы у машины заглох двигатель и ее начало сносить течением.

Из автомобиля смогли выбраться двое мужчин и женщина, которые попытались удержать машину, однако ее опрокинуло, а салон заполнился водой. В результате погибли десять человек, включая семерых детей. Женщину, которая выбралась из салона, унесло течением.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В Туве 12-13 июля был объявлен траур.