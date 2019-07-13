Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Спасатели нашли тело последней погибшей на переправе через реку в Туве

Происшествия print

Сотрудники МЧС из поисково-спасательного отряда нашли тело женщины, погибшей при переправе через реку в Туве. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. 


Два человека погибли в упавшем в Финский залив автомобиле / Новости от 21.10.2018 22:49

"В ходе поисковых работ тело десятой пострадавшей обнаружено сегодня около 17 часов в водах русла реки Шуй", - отмечают в ведомстве. 

По информации следствия, накануне утром автомобиль УАЗ-31512, в котором находились 12 человек, выехал из поселка Суг-Аксы и стал переправляться через реку Шуй. Однако во время переправы у машины заглох двигатель и ее начало сносить течением. 

Из автомобиля смогли выбраться двое мужчин и женщина, которые попытались удержать машину, однако ее опрокинуло, а салон заполнился водой. В результате погибли десять человек, включая семерых детей. Женщину, которая выбралась из салона, унесло течением. 

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В Туве 12-13 июля был объявлен траур.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы тело тува жертва спасатели переправа
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Пищевые источники железа
Недвижимость
Копим на квартиру - лучшие способы
Новости спорта
А знаете ли вы... о бадминтоне
Новости Все >
Спасатели нашли тело последней погибшей на переправе через реку в Туве
Прокуроры обнаружили нарушения сроков выплат пострадавшим от паводка
Кандидаты в МГД должны отвечать за безопасность в городе
Грузовик сбил четырех дорожных рабочих в Башкирии
Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев
Сбербанк: россияне тратят на продукты почти 40% своих доходов
В РПЦ заявили о желании наладить диалог с молодежью
Пьяный россиянин убил главу отделения военно-исторического общества
Правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2020 год
Палата конгресса США одобрила запрет на сделки с госдолгом России
Последние материалы
Прокуроры обнаружили нарушения сроков выплат пострадавшим от паводка
Кандидаты в МГД должны отвечать за безопасность в городе
Грузовик сбил четырех дорожных рабочих в Башкирии
Пищевые источники железа
Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев
Сбербанк: россияне тратят на продукты почти 40% своих доходов
В РПЦ заявили о желании наладить диалог с молодежью
Пьяный россиянин убил главу отделения военно-исторического общества
Правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2020 год
Палата конгресса США одобрила запрет на сделки с госдолгом России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов

Речь пойдет о популярном чабреце (другое название - тимьян), который может продемонстрировать сильное действие, способное убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.

Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
"Подхрюкивая" грузинам, Туск неудачно ответил Путину
Евросоюз
"Подхрюкивая" грузинам, Туск неудачно ответил Путину
Новости Грузии
Зурабишвили не смогла опровергнуть слова Путина о геноциде осетин и абхазов
Новости Грузии
Грузинский медиаменеджер готов мочиться в напитки, экспортируемые в РФ
Общество
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие

Российский историк объяснил, почему к 75-летию великой Победы появились предложения из Германии снести памятник, посвященный победе армии СССР под Прохоровкой.

Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Бывший СССР
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Новости Грузии
Грузинский медиаменеджер готов мочиться в напитки, экспортируемые в РФ
Евросоюз
"Подхрюкивая" грузинам, Туск неудачно ответил Путину
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов

Речь пойдет о популярном чабреце (другое название - тимьян), который может продемонстрировать сильное действие, способное убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.

Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Нилов ответил Кудрину: к деградации в обществе привел волчий капитализм
Власть
Нилов ответил Кудрину: к деградации в обществе привел волчий капитализм
Православие
Петр и Павел: рыбак и интеллигент
Житейские истории
Россия благодарит Польшу за невыдачу Швеции русской семьи
Мария Кравцова Двенадцать апостолов - сияющие камни Церкви Мария Кравцова Любовь Степушова Россия благодарит Польшу за невыдачу Швеции русской семьи Любовь Степушова Рустем Сафронов Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США Рустем Сафронов
Комментарии
CNN: Поставки С-400 в Турцию - это драма, за которой наблюдает Кремль
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
России предложат конституционный переворот?
Сбербанк: россияне тратят на продукты почти 40% своих доходов
Генпрокуратура, Роскомнадзор и полиция получат право определять фейки
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
Палата конгресса США одобрила запрет на сделки с госдолгом России
Пьяный россиянин убил главу отделения военно-исторического общества
Нилов ответил Кудрину: к деградации в обществе привел волчий капитализм
Чем заменить коровье молоко?
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой
Армия недовольна Зеленским. Будет ли военный переворот?
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
В РПЦ заявили о желании наладить диалог с молодежью
России предложат конституционный переворот?
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Турецкие отели выставляют некоторые продукты на шведский стол повторно
России предложат конституционный переворот?
"Всемирный конгресс украинцев" в России ﻿не только "ел сало и пил горилку"
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ