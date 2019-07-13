Прохожий в Нижнем Новгороде ударил ножом председателя нижегородского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олега Казаринова. Пострадавший умер в больнице.
Как сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в полиции, инцидент произошел вечером накануне, 12 июля, недалеко от архитектурно-этнографического музея-заповедника, где будет проходит военно-исторический фестиваль. Прохожий в состоянии алкогольного опьянения достал нож и ударил им главу местного отделения РВИО.
После нападения пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Убийца был задержан, свою вину он признал. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
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