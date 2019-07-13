Следственное управление СК России по Якутии возбудило уголовное дело по факту стрельбы по сотрудникам полиции, в результате которой погиб один человек.
По данным следственных органов, 12 июня жительница города Среднеколымск обратилась в полицию, чтобы сообщить о конфликтной ситуации в семье. Когда полицейские прибыли на место, супруг обратившейся открыл огонь по патрульной машине из карабина "Тигр". В результате сотрудник Росгвардии погиб на месте, а помощник оперативного дежурного был ранен. Нападавший покончил с собой.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК России.
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