После нападения на полицейских в Якутии возбудили уголовное дело

Следственное управление СК России по Якутии возбудило уголовное дело по факту стрельбы по сотрудникам полиции, в результате которой погиб один человек.



Вооруженное нападение на полицейских в центре Москвы.

По данным следственных органов, 12 июня жительница города Среднеколымск обратилась в полицию, чтобы сообщить о конфликтной ситуации в семье. Когда полицейские прибыли на место, супруг обратившейся открыл огонь по патрульной машине из карабина "Тигр". В результате сотрудник Росгвардии погиб на месте, а помощник оперативного дежурного был ранен. Нападавший покончил с собой.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК России.