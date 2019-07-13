Поломка двигателя стала причиной трагедии на реке Шуй в Туве, где в опрокинутом автомобиле УАЗ-31512 погибли 9 человек и еще один попал без вести. Об этом сообщает региональное управление СК России.
Во время пересечения реки машина остановилась из-за вышедшего из строя двигателя, ее начало уносить течением. Двое мужчин и женщина выбрались из автомобиля и попытались его удержать. Однако из-за сильного течения машину опрокинуло. Салон, в котором находились дети и двое взрослых, быстро заполнился водой.
В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать машину. Женщину унесло течением, ее тело до сих пор не найдено, поиски продолжаются.
По слова главы региона, в перевернувшемся автомобиле были две семьи, которые направлялись на отдых к труднодоступным озерам с минеральными источниками. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".
В Туве объявлен траур по погибшим. Все государственные флаги приспущены, отменены развлекательные мероприятия.
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