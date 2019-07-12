Скорая помощь столкнулась в легковушкой в Москве

Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.



Легковушка столкнулась со скорой помощью на востоке Москвы / Новости от 22.04.2019 23:29

По информации полиции, авария произошла по адресу Карамышевская набережная, 2. По предварительным данным, пострадали два человека. Однако никакой уточняющей информации нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, причины аварии устанавливаются.

10 июля сообщалось, что семь человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и трех иномарок в Ленинградской области, погибла девочка.