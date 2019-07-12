Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.
По информации полиции, авария произошла по адресу Карамышевская набережная, 2. По предварительным данным, пострадали два человека. Однако никакой уточняющей информации нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, причины аварии устанавливаются.
10 июля сообщалось, что семь человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и трех иномарок в Ленинградской области, погибла девочка.
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Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Владимир Путин не поддержал рекомендации Госдумы о наложении санкций на Грузию. Юрист Анатолий Капустин считает, что Габунию надо наказывать в частном порядке.
Святые апостолы из числа 12-ти ближайших учеников Христа, призванных Им Самим на служение, равны по своему достоинству, но больше других прославились ревностью в проповеди Евангелия святые апостолы Петр и Павел. Поэтому Церковь именует их первоверховными. Очень разные, они нередко спорили друг с другом, но в истории их имена сплелись воедино.