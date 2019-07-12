В больницу Санкт-Петербурга попала 8-летняя девочка, которая рассказала, что ее покусала мать. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД России. Следователи проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"В полицию Калининского района поступило сообщение из медицинского учреждения, в котором сообщалось о госпитализации со следами укусов из дома 9 по Тихорецкому проспекту 8-летней девочки. Со слов потерпевшей, телесные повреждения ей нанесла мать", - сказано в сообщении полиции.
В июне в больницу Санкт-Петербурга со следами побоев были доставлены двое детей, которых избила их мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как уточняли местные СМИ, у мальчиков якобы были множественные синяки, а также местами вырваны волосы. Сейчас рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав.
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