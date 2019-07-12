Десять человек погибли при опрокидывании автомобиля в реку в Туве

Десять человек погибли при опрокидывании автомобиля в реку в Туве. Среди погибших шестеро несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.



В Ростовской области пятеро погибли в упавшем в реку автомобиле / Новости от 28.04.2019 18:29

"На территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела десяти погибших, шесть из которых несовершеннолетние", - сказано в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают точное число людей, которые находились в машине. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа.

"В целях оказания помощи в Бай-Тайгинский район выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. В Главном управлении МЧС России по Республике Тыва организована работа оперативного штаба", - отметили в полиции.