Десять человек погибли при опрокидывании автомобиля в реку в Туве. Среди погибших шестеро несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
"На территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела десяти погибших, шесть из которых несовершеннолетние", - сказано в сообщении.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают точное число людей, которые находились в машине. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа.
"В целях оказания помощи в Бай-Тайгинский район выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. В Главном управлении МЧС России по Республике Тыва организована работа оперативного штаба", - отметили в полиции.
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