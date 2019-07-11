В Москве задержали начальника УМВД России по городу Омску, полковника полиции Алексея Меркушова.
Об этом сообщают омские средства массовой информации.
Издание NGS55. ru, сообщает, что ночью в метро Алексей Меркушов подрался с машинистом, у которого был выходной. Оба они якобы находились в состоянии алкогольного опьянения.
Меркушов, что примечательно, от медицинского освидетельствования отказался.
Алексей Меркушов, пишет NGS55. ru, прибыл в столицу для учебы в Академии управления МВД. Там отметили, что полковника в связи с инцидентом уже отчислили.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.