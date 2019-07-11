В Москве по подозрению в пьяной драке задержали главу УМВД города Омска

В Москве задержали начальника УМВД России по городу Омску, полковника полиции Алексея Меркушова.



СК возбудил дело по факту убийства мужчины в драке у метро в Москве / Новости от 19.06.2019 12:49

Об этом сообщают омские средства массовой информации.

Издание NGS55. ru, сообщает, что ночью в метро Алексей Меркушов подрался с машинистом, у которого был выходной. Оба они якобы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Меркушов, что примечательно, от медицинского освидетельствования отказался.

Алексей Меркушов, пишет NGS55. ru, прибыл в столицу для учебы в Академии управления МВД. Там отметили, что полковника в связи с инцидентом уже отчислили.