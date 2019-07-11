Спасатели обнаружили тело погибшей женщины в процессе тушения пожара на газопроводе в Мытищах. В Центре экстренной медицины сообщили о 13 пострадавших, один из которых был госпитализирован, остальным оказана медицинская помощь на месте происшествия.
В "Мосэнерго" рассказали, что сотрудники Северной ТЭЦ, вблизи которой произошло возгорание газопровода, не пострадали. Генерирующее оборудование станции также не пострадало. Сейчас ТЭЦ перешла на использование аварийного запаса дизельного топлива и снизила рабочую мощность на 450 МВт.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что пользователи соцсетей сообщают о возгорании в районе Северной ТЭЦ в Мытищах.
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